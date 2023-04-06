Семенович серьезно заболела после отпуска в Турции: «Ничего сырого есть не могу»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Певица Анна Семенович заразилась кишечной инфекцией после отпуска в Турции

Семенович серьезно заболела после отпуска в Турции: «Ничего сырого есть не могу»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В подробности своего пищеварения знаменитость посвящает публику не впервые. Еще недавно она рассказывала об отравлении, из-за которого начала стремительно худеть.

Певица Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые омрачили ее возвращение из Турции в Россию. Звезда в очередной раз страдает от симптомов отравления. Как выяснилось, ей не повезло подхватить в путешествии кишечную инфекцию. Так что первые дни на родине селебрити проводит в кабинетах врачей, принимает лекарства и восстанавливает силы.

«У меня целая история с кишечной инфекцией. Оказывается, это был вирус, который сейчас распространяется по стране и по миру. Два-три дня у людей рвота, высокая температура, расстройство желудка, слабость дикая», — цитирует Семенович Газета.ру.

Как отметила исполнительница, у нее и так «не очень здоровый» желудочно-кишечный тракт. Новая атака заграничным вирусом серьезно ударила по состоянию артистки. По ее словам, врачи посоветовали тщательно следить за питанием, исключать из рациона овощи и фрукты до полного восстановления. Также певице предстоит курс медикаментозного лечения — это антибиотики и пробиотики. В общем, то коронавирус, то аллергия, то беда поделикатнее — ни дня покоя.

«Все вареное пареное, тушеное, ничего сырого есть не могу. Очень хочу яблоки и груши, но мне этого делать нельзя. Перекусываю яблочным штруделем», — добавила звезда.

В конце марта Анна Семенович заявила, что начала резко худеть. Она ответила на претензии подписчиков, решивших, что на фото в блоге есть следы фотошопа. Но на самом деле знаменитость постройнела не из-за голодания и стремления к стандартам красоты. Она по-прежнему довольна своими пышными формами, но вот отравилась — и теперь стремительно теряет вес.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Семенович сообщила о краже — некто обчистил ее багаж во время отпуска на Мальдивах. Примечательно, что в чемодане было из чего выбирать, но пропали только бюстгальтеры.

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