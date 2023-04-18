Финляндия арестовала землю и здание Российского центра науки и культуры

Кроме того, под арест попали семь квартир людей, связанных с находящимися под санкциями ЕС лицами.

Власти Финляндии поддержали антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) решением арестовать здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и принадлежащий ему земельный участок и еще семь объектов недвижимости в столице — Хельсинки. Об этом пишет газеты Helsingin sanomat со ссылкой на информацию управления по взысканию долгов.

«Согласно решению, принятому судебными приставами неделю назад, под арест попали земельный участок и офисное здание по адресу Nordenskiöldinkatu 1 (Адрес РЦНК. — Прим. ред.)», — заявляет автор издания.

Как отмечается в сообщении, всего в финской столице арестованы 3326 квадратных метров арестованного имущества. Под санкциями оказались также семь квартир в разных районах, три из них близки к центру города. Поводом стал тот факт, что жилье каким-то образом связано с «теми, кто находится под санкциями ЕС».

Первое «покушение» на РЦНК состоялось 1 апреля. Тогда власти Финляндии заморозили счета организации в соответствии с ограничительными мерами ЕС с отметкой — до дальнейшего уведомления.

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