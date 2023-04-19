ВСУ оставили стратегический узел обороны в ДНР
«Русская весна»: ВСУ отступили из стратегического узла обороны — поселка Спорное
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Военкоры отмечают, что со зданий пропали украинские флаги.
ВСУ покинули поселок Спорное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что отход войск противника из стратегически важного узла обороны произошел в результате успешных боевых действий российских сил. Авторы публикации подчеркивают, что над зданиями, а также на окраинах поселения больше не развеваются украинские флаги.
Кроме того, бойцы бывшей бригады «Призрак» А. Мозгового, работающие на этом направлении, показали брошенную и уничтоженную за последние дни технику украинской армии.
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Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ отодвигают ВСУ от поселка Спорное.
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