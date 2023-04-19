Жертвами трагедии в мае 2014 года стали почти 50 человек.

В Артемовске уничтожен участник поджога Дома Профсоюзов в Одессе Александр Станков с позывным «Перун». Этой новостью поделился военкор Евгений Поддубный Telegram-канале. Он добавил, что погибший был членом третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Трагедия в Одессе случилась в мае 2014-го года. Тогда представители «Антимайдана» в результате столкновений с футбольными ультрас из Харькова и Одессы укрылись в Доме профсоюзов. Когда здание подожгли, жертвами стали почти 50 человек. Еще более 250-ти получили травмы различной степени.

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Ликвидирован участник поджога дома профсоюзов Александр «Перун» Станков. Фото: УНИАН

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