В Артемовске погиб «Перун» — участник поджога Дома профсоюзов
В Артемовске ликвидирован участник поджога Дома профсоюзов в Одессе Александр Станков
Фото: © РИА Новости / Денис Петров
Жертвами трагедии в мае 2014 года стали почти 50 человек.
В Артемовске уничтожен участник поджога Дома Профсоюзов в Одессе Александр Станков с позывным «Перун». Этой новостью поделился военкор Евгений Поддубный Telegram-канале. Он добавил, что погибший был членом третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Трагедия в Одессе случилась в мае 2014-го года. Тогда представители «Антимайдана» в результате столкновений с футбольными ультрас из Харькова и Одессы укрылись в Доме профсоюзов. Когда здание подожгли, жертвами стали почти 50 человек. Еще более 250-ти получили травмы различной степени.
«Элемент психологической войны»: зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ
Ликвидирован участник поджога дома профсоюзов Александр «Перун» Станков.
Ранее эксклюзивно 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, зачем Украина требует от Запада поставок зенитных ракет. По словам специалиста, ВСУ готовится к наступлению.
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