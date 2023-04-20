«В голосе был оптимизм»: Навка раскрыла детали общения с болеющим Костомаровым

После ампутации конечностей фигурист был подавлен, в отчаянии. Но со временем стал принимать случившуюся с ним ситуацию и учится жить в новых реалиях.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка раскрыла детали телефонного разговора с фигуристом Романом Костомаровым. Спортсмен с начала года проходит лечение в больнице, он пережил ряд серьезных операций и осложнений, но все же нашел в себе силы и поздравил Навку недавно с днем рождения.

Навка невероятно счастлива и рада, что самочувствие Костомарова улучшилось, он постепенно идет на поправку. Да и в голосе стал прослеживаться позитивный настрой и желание дальше бороться.

«Главное, что позвонил! Слава Богу, как и раньше, он говорил с юмором (я это почувствовала), а самое главное, в его голосе был оптимизм. Роман пожелал мне, как и всегда, конечно, здоровья, счастья и, особенно теперь — ценить эту жизнь, каждый прожитый день», — рассказала Навка в беседе с «МК.RU».

Фигуристка отметила, что у Костомарова огромная поддержка в лице родных, близких и, конечно же, поклонников. Она вселяет в спортсмена веру и надежду на светлое будущее.

«Он верит, и мы все верим, что он нас будет радовать своим таким самоотверженным желанием жить и идти вперед. Слава Богу, что Рома жив и восстанавливается, уже здоров морально. Ну, а остальное — дело времени», — подытожила она.

Костомаров попал в больницу после новогодних праздников. Его госпитализировали с пневмонией, а дальше болезнь развивалась стремительно: аппарат ИВЛ, ЭКМО, сепсис, гангрена, ампутации и два инсульта. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако недавно в лечении появилась положительная динамика, и фигурист пошел на поправку.

Теперь фигуриста готовят к установке протезов. Врачи проводили механические чистки для создания площадок под крепления накладных конечностей. Первая нога олимпийского чемпиона уже подготовлена и заживает, медики перешли к манипуляциям со второй. Далее планируется перейти к рукам, кисти которых тоже были удалены из-за развившегося некроза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шансах Романа Костомарова вернуться на лед.