Только один вариант: каковы шансы Костомарова вернуться на лед

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 39

Хирург Выступец не исключил возвращения на лед Костомарова на протезах

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; ВКонтакте / vfilipp; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Олимпийский чемпион проходит реабилитацию в одной из московских клиник. Его готовят к протезированию и занимаются восстановлением физической и психологической формы.

Сможет ли олимпийский чемпион Роман Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы и пальцев рук? Ответ на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru дал врач-хирург Филипп Выступец.

По последним данным, фигуриста готовят к установке протезов. В частности, врачи уже завершили обработку одной из ног и в настоящее время проводят манипуляции с другой. После чего перейдут к рукам. О том, какие именно протезы будут установлены пока неизвестно, а пока Костомаров активно занимается с инструктором по разработке ослабленных мышц тела. Кроме того с ним работает психолог, восстанавливая моральное состояние для полноценного возвращения из больницы.

К слову, большой поддержкой для любого спортсмена может стать возвращение к любимому делу. Однако полноценно это реализовать невозможно. Как отмечает Выступец, после установки протезов Костомаров сможет «выйти на лед и постоять». Однако о выполнении каких-либо трюков придется забыть.

«Протезы представляют из себя всякого рода металлические, керамические конструкции, которые накладываются на культю, чтобы сформировать полностью анатомические ногу или руку», — рассказал специалист.

Он также добавил, что по сравнению со здоровой конечностью части функционала у протезов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Сначала врачи диагностировали обычную пневмонию, но болезнь развивалась. Из-за последовавшего некроза спортсмену ампутировали стопу и фаланги пальцев на руках.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:46
Когда минус в плюс: Россия продолжает удивлять Запад экономическими достижениями
17:25
Высший пилотаж: патриарх Кирилл рассказал об опыте управления Миг-29
16:52
Только один вариант: каковы шансы Костомарова вернуться на лед
16:36
Российские силы освободили два квартала Артемовска
16:25
СК выяснит обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова
16:14
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний

Сейчас читают

СК выяснит обстоятельства смерти петербургского актера Вадима Волкова
«Выпила вино»: Караулова рассказала, как Подольская страдала из-за Преснякова
Зона полного контакта: российские войска добивают ВСУ в Артемовске
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео