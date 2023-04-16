Только один вариант: каковы шансы Костомарова вернуться на лед

Олимпийский чемпион проходит реабилитацию в одной из московских клиник. Его готовят к протезированию и занимаются восстановлением физической и психологической формы.

Сможет ли олимпийский чемпион Роман Костомаров вернуться на лед после ампутации стопы и пальцев рук? Ответ на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru дал врач-хирург Филипп Выступец.

По последним данным, фигуриста готовят к установке протезов. В частности, врачи уже завершили обработку одной из ног и в настоящее время проводят манипуляции с другой. После чего перейдут к рукам. О том, какие именно протезы будут установлены пока неизвестно, а пока Костомаров активно занимается с инструктором по разработке ослабленных мышц тела. Кроме того с ним работает психолог, восстанавливая моральное состояние для полноценного возвращения из больницы.

К слову, большой поддержкой для любого спортсмена может стать возвращение к любимому делу. Однако полноценно это реализовать невозможно. Как отмечает Выступец, после установки протезов Костомаров сможет «выйти на лед и постоять». Однако о выполнении каких-либо трюков придется забыть.

«Протезы представляют из себя всякого рода металлические, керамические конструкции, которые накладываются на культю, чтобы сформировать полностью анатомические ногу или руку», — рассказал специалист.

Он также добавил, что по сравнению со здоровой конечностью части функционала у протезов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Сначала врачи диагностировали обычную пневмонию, но болезнь развивалась. Из-за последовавшего некроза спортсмену ампутировали стопу и фаланги пальцев на руках.