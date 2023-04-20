Захарова сделала предупреждение Сеулу после слов о поставках Киеву вооружений

Если какая-либо страна все же решит «помочь» Киеву, это негативно скажется на двусторонних отношениях с РФ и будет учитываться при формировании позиции о коренных интересах безопасности этих стран.

Поставки оружия и техники киевскому режиму, откуда бы они ни исходили, Россией будут восприниматься как враждебный акт, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сообветствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Подобные шаги крайне негативно скажутся на двусторонних отношениях с теми государствами, которые их предпринимают, и будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран», — пояснила она.

К примеру, в случае с Южной Кореей, которая впервые недавно допустила возможность военной помощи киевскому режиму, речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Она напомнила, что российские бойцы наносят высокоточные удары только по военным целям, а не по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда украинские ПВО полностью истощатся.