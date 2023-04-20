«Мы закончили»: ЕС больше не хочет вводить санкции против России

По мнению чиновников, в случае введения санкций, будет больше исключений, чем ограничительных мер.

В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, многие западные политики признают, что многие незатронутые ограничениями сферы российской экономики крайне важны для стран ЕС.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем ограничительных мер», — заявил чиновник.

На данный момент, при разработке нового пакета санкций против РФ, Евросоюз может ограничиться лишь списком лиц и мерами по ужесточению уже существующих ограничений.

До этого сообщалось, что Евросоюз готовит 11-й пакет антироссийских санкций. Предыдущий пакет был принят в феврале 2023 года. Он включал в себя в том числе ограничения по экспорту и импорту, банковским активам, запрет на трансляцию в прессе некоторых зарубежных СМИ.

Сам президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что России удалось справиться со сложными испытаниями и достойно ответить на сторонние вызовы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в новый пакет санкций против РФ войдут меры против их обхода.