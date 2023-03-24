Глава ЕК заявила, что новый пакет санкций против РФ войдут меры против их обхода

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29

Урсула фон дер Ляйен: новый пакет антироссийских санкций войдут меры против обхода ограничений

Глава ЕК заявила, что новый пакет санкций против РФ войдут меры против их обхода

Фото: Wiktor Dabkowski / ТАСС

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По словам Урсулы фон дер Ляйен, очередные ограничения будут направлены на то, чтобы «закрыть лазейки».

Главной задачей нового, 11-го по счету пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), станет борьба с возможностями обхода уже существующих ограничений. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Одиннадцатый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — цитирует ТАСС Урсулу фон дер Ляйен.

Предыдущий пакет был принят месяц назад. Он включал в себя в том числе ограничения по экспорту и импорту, банковским активам, запрет на трансляцию в прессе некоторых зарубежных СМИ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось справиться со сложными испытаниями и достойно ответить на сторонние вызовы. Ранее, писал 5-tv.ru, в правительстве страны назвали главные цели антироссийских ограничений.

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