Глава ЕК заявила, что новый пакет санкций против РФ войдут меры против их обхода

По словам Урсулы фон дер Ляйен, очередные ограничения будут направлены на то, чтобы «закрыть лазейки».

Главной задачей нового, 11-го по счету пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), станет борьба с возможностями обхода уже существующих ограничений. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Одиннадцатый пакет санкций будет в основном направлен на борьбу с обходом рестрикций, на то, чтобы закрыть лазейки», — цитирует ТАСС Урсулу фон дер Ляйен.

Предыдущий пакет был принят месяц назад. Он включал в себя в том числе ограничения по экспорту и импорту, банковским активам, запрет на трансляцию в прессе некоторых зарубежных СМИ.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось справиться со сложными испытаниями и достойно ответить на сторонние вызовы. Ранее, писал 5-tv.ru, в правительстве страны назвали главные цели антироссийских ограничений.