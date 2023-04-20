«Противника видим»: РФ готова отразить возможный удар ВСУ в Запорожской области
Балицкий: войска РФ готовы отразить наступление ВСУ в Запорожской области
Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence
На линии боевого соприкосновения созданы достаточно хорошие укрепления, отметили власти региона.
Российские войска уже вполне готовы отразить возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире одного из федеральных телеканалов.
На данный момент армией РФ созданы очень хорошие укрепления, все находится под контролем.
«Вся материально-техническая база готова, противника видим, готовы к тому, чтобы отразить нападение на нашем направлении», — говорит Балицкий.
По его словам, ВСУ сейчас заняли часть серой зоны в Запорожской области. Также известно о том, что они начали активизироваться в зеленой полосе, где, собственно, и собирают свои силы.
«Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию», — заключил врио губернатора.
Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские военные отбили попытку атаки ВСУ на запорожском направлении.
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