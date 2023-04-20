Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

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Рита Миронова
Рита Миронова 53

Соответствующий статус получат лица, которые участвовали в боевых действиях с 2014 года.

Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Государственная дума РФ приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса с 2014 года. Согласно документу, речь идет о лицах, которые участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил и воинских формирований. Это касается ополченцев ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно законопроекту, все воевавшие получат статус ветеранов. А тем, которые получили ранения в ходе боевых действий, присвоят также статус инвалида.

Инициативу обсудили с членами Госдумы на встрече с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. По ее мнению, поправки в закон позволят оказать ополченцам необходимую социальную помощь, в том числе медицинскую, а также помощь в реабилитации, обучении и трудоустройстве.

Кроме того, во всех регионах России откроются штабы для помощи участникам специальной военной операции. Координаторы в этих штабах будут проводить консультации по вопросам мер поддержки, а также с помощью связи через приложение смогут отвечать военным на все интересующие их вопросы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО по защите Донбасса и семей погибших бойцов под названием «Защитники Отечества». 

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