Маг-мошенник? В обмане саратовчанки подозревается победитель экстрасенсов Шепс

Предполагается, что девушка отправила 35 000 рублей победителю «Битвы экстрасенсов» и не получила ответа.

Жительница Саратова попалась на уловку экстрасенса и перевела крупную сумму денег за услугу, которую маг отказался выполнять и исчез с радаров.

Предполагается, что мошенником мог оказаться победитель «Битвы экстрасенсов» — Олег Шепс. У экстрасенса раскрученный аккаунт в сети, который насчитывает больше двухсот тысяч подписчиков, а также синяя галочка, которая прибавляет веры в способностях «волшебника». В своем профиле парапсихолог предлагал экстрасенсорные услуги. Одна из которых настолько заинтересовала 19-летнюю девушку, что она решилась на встречу с медиумом и перешла по ссылке на Telegram-канал shepsolegofficial.

По данным 5-tv.ru, саратовчанка написала администратору профиля и обсудила условия для проведения сеанса. Ей выставили чек за процедуру суммой 35 000 рублей, она согласилась и перевела деньги на банковский счет. После чего, мошенник заблокировал девушку и удалил переписку.

Потерпевшая обратилась в банк, с запросом о предоставлении расширенной выписке по счетам, также она потребовала информацию о владельце банковского счета, куда были зачислены деньги.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и родственник другого известного победителя шоу Александра Шепса. По факту данного дела, возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы выясняют действительно ли аккаунт принадлежит известному медиуму.

Ранее 5-tv.ru писал, что гадалка заставила россиянок платить за видео из интернета.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.