Почистила от порчи карманы: гадалка заставила россиянок платить за видео из интернета

Больше всего в этой истории удивляет, что никто из жертв экстрасенса не видел ее лица. Все общение происходило с чужих или виртуальных номеров.

Гадалка, которая обещала счастье в личной жизни, оставила своих подопечных на грани банкротства с огромными кредитами. Жертвы мошенницы познакомились в полиции, когда пришли писать заявление.

Правда, выяснилось, что в лицо никто предсказательницу не знает и лично с ней не виделся! Где и как теперь искать таинственную незнакомку, расскажет корреспондент «Известий» Александр Шпак.

Многие верят в магическую силу карт таро. Якобы они открывают тайны грядущего. На деле же будущее любителей погадать всегда известно заранее — потеря денег, заявления в полицию и разрушение иллюзий.

Так же рухнули иллюзии одинокой москвички Марины. После встречи с потусторонним она скрывает лицо и просит изменить ее голос. Боится теперь не сглаза, а осуждения. Родные еще не знают о том, что все свои деньги она отдала некой Галине — гадалке из интернета, к которой она сама же обратилась за помощью.

«У меня в жизни как-то без мужа. Пыталась найти, в чем проблема — во мне или какая-то там порча, негатив. Потому что отношения я долго не могла найти. А так хотелось. Жить как-то счастливо», — объяснила пострадавшая.

Гадалка разложила карты, пролила воск и поставила диагноз. За лечение от неведомых недугов пришлось платить. Очень быстро деньги закончились, а вот порча все не отступала. Галина уверяла: если обряд не закончить — всей семье грозит смерть. Дала Марине четкие инструкции, в какие банки обратиться за кредитами.

«Давай, Мариночка, пытайся, старайся — у тебя сегодня должно получиться. Не волнуйся. Мариночка, срочно ответь. Мариночка, срочно ответь! Тебе карту должны были привезти, привезли?» — говорила гадалка девушке в голосовых сообщениях.

Так Марина оформила на себя семь кредитов. Число 13 стало для нее действительно несчастливым — именно столько денежных переводов она сделала в пользу гадалки на общую сумму в полтора миллиона рублей. Сейчас она не понимает, почему не остановилась вовремя.

«Если бродячей собаке дать кусок колбасы — она пойдет за вами. То же самое у людей в голове. Если вы дадите им то, что им нужно, в чем они остро нуждаются, они за вами пойдут. Мошенники — очень хорошие психологи», — доступно объяснила психолог Евгения Береза.

Иллюзия разрушилась после одного из якобы проделанных ритуалов. Галина прислала очередной видеоотчет, на котором якобы проводила кладбищенский обряд по выкупу души проклятого покойника.

«Она прислала мне видео, как она перекрещивает на мою фотографию. Но я поняла, что это не моя фотография, когда я внимательно стала смотреть», — разоблачила экстрасенса Марина.

Видео оказалось взятым из интернета. Гадалка рассылала его и другим клиентам. Но о них Марина узнала только после того, как пришла к полицейским. Так, Наталья Мясникова из Челябинска тоже получила бесплатный расклад таро от Галины. Диагноз — порча. Оплатила чистку души, а получила очистку карманов. Опомнилась, когда перевела семь тысяч.

«То есть выходит, ни одно дело она не доделала. А только тянула с нас деньги. Обещала, конечно, золотые горы. А потом вытянула бы еще энную сумму с меня. И так бы и шло — до каких пор? Пока я тоже полтора миллиона бы ей не перекинула?» — возмутилась Наталья.

Полицейские пока не раскрывают детали расследования. Глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин рассказал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Предъявлять обвинения пока некому. Гадалка Галина никогда не показывала своим жертвам лицо. А все общение с клиентами вела с чужих или виртуальных номеров. В жестокой реальности, убедилась Марина, нет места магии. И ни одно заклинание не освободит ее от долгов.