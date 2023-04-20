Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина нашли в музыкальной студии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 878

Поклонники не сразу поверили в смерть знаменитости. Новости о внезапной кончине они приняли за «черный пиар» к выходу альбома.

Тело 33-летнего певца Динара Рахматуллина нашли в музыкальной студии

Фото: ВКонтакте / Динар Рахматуллин

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Певец Динар Рахматуллин ушел из жизни на 34 году жизни. Об этом сообщило издание StarHit.ru со ссылкой на родственников молодого артиста. Близкие покойного причину смерти раскрывать отказались.

Труп музыканта был найден в звукозаписывающей студии в Татарстане. Певец готовился выпустить новый альбом, однако премьеру омрачила трагичная новость. Поклонники сперва не поверили сообщениям — решили, что это прогрев аудитории перед релизом, однако позже сомнений не осталось — Рахматуллин действительно мертв.

«В пятницу будем провожать в последний путь. Всем, кто любит и уважает его творчество, добра! И спасибо», — прокомментировали родные.

Динар Рахматуллин получил популярность после выхода песни «Мама». Она на протяжении несколько месяцев возглавляла лидирующие позиции музыкальных чартов. В его репертуаре также есть другие известные работы, среди которых «Снова день, снова ночь», «Дорога» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что участник популярной K-pop группы Astro Мунбин найден мертвым в своей квартире.

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