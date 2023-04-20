Участник популярной K-pop группы Astro Мунбин найден мертвым в своей квартире

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 758

Умер участник K-рор группы Astro Мунбин

Участник популярной K-pop группы Astro Мунбин найден мертвым в своей квартире

Фото: Instagram* / moon_ko_ng

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Артисту было всего 25 лет. Что произошло в его квартире поздно вечером?

Участник очень популярной южнокорейской группы Astro Мунбин был найдем мертвым в своем доме в Сеуле. Об этом сообщает издание Yonhap.

Согласно последней информации, музыканта без признаков жизни обнаружил его менеджер, который зашел в квартиру поздно вечером.

«Участник Astro Мун Бин внезапно покинул нас и стал звездочкой на небе», — говорится в сообщении лейбла.

Точная причина смерти пока не известна, проводится вскрытие. Однако, по словам полиции, проверяется также версия самоубийства. Похороны пройдут в узком в кругу: будут только члены семьи и близкие музыканты.

В статье издания также упоминается то, что в последнее время у Мунбина был очень жесткий концертный график. Он сделал небольшую передышку, приехал из Бангока в Сеул. Буквально через несколько дней артист должен был отправиться в Токио, однако случилась трагедия.

Мун Бин, известный как Мунбин, — южнокорейский певец, танцор, актер и модель, участник бойбенда Astro и его саб-юнита Moonbin & Sanha.

Ранее 5-tv.ru рассказал о корейском феномене и о том, почему так популярны BTS.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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