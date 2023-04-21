Работает артиллерия: лучшие видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 37

Минобороны РФ показало работу артиллеристов ЦВО и ЗВО в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Помогают наводиться российским военным дроны-разведчики.

Минобороны ежедневно публикует сведения о работе российских военных в зоне СВО. Особо примечательны два из них: работа расчетов гаубиц «Мста-Б» и РСЗО «Град».

На первом видео артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» ЦВО уничтожили объекты ВСУ в зоне проведения СВО и поразили неприятеля. Стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность до 20 км. Разведка позиций противника, а также дальнейшая корректировка огня артиллерии проводилась при помощи беспилотников.

После того, как удар нанесен, военные маскируют орудия и покидают огневую точку, а при необходимости — меняют диспозицию вместе с орудием.

Не менее эффектна и работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Задач у военных множество: контрбатарейная борьба, уничтожение дислокации противника и укреплений ВСУ, уничтожение техники и осуществление заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам Западного военного округа помогают расчеты беспилотников.

Ранее показывал, как «Солнцепеками» взламывают укрепленные позиции ВСУ.

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