Работает артиллерия: лучшие видео из зоны СВО за день

Помогают наводиться российским военным дроны-разведчики.

Минобороны ежедневно публикует сведения о работе российских военных в зоне СВО. Особо примечательны два из них: работа расчетов гаубиц «Мста-Б» и РСЗО «Град».

На первом видео артиллерийские расчеты гаубиц «Мста-Б» ЦВО уничтожили объекты ВСУ в зоне проведения СВО и поразили неприятеля. Стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальность до 20 км. Разведка позиций противника, а также дальнейшая корректировка огня артиллерии проводилась при помощи беспилотников.

После того, как удар нанесен, военные маскируют орудия и покидают огневую точку, а при необходимости — меняют диспозицию вместе с орудием.

Не менее эффектна и работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Задач у военных множество: контрбатарейная борьба, уничтожение дислокации противника и укреплений ВСУ, уничтожение техники и осуществление заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления противника.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам Западного военного округа помогают расчеты беспилотников.

Ранее показывал, как «Солнцепеками» взламывают укрепленные позиции ВСУ.