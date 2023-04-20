ВС РФ «Солнцепеками» взламывают укрепленные позиции ВСУ

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В местах их дислокации уже разрушены практически все здания, поэтому боевики буквально ушли под землю, и нанести поражение им возможно только термобарическими боеприпасами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На авдеевском направлении сейчас идут плотные бои. Нашему корреспонденту удалось стать свидетелем ночной работы «Солнцепеков». Это одно из самых мощных средств поражения в нашем арсенале. Используется, когда нужно разбить укрепленные позиции боевиков. И по понятным причинам — это одна из главных целей для вражеских подразделений. Семен Еремин — о том, как атакуют и как сами уходят от огня наши боевые машины.

Это авдеевский участок фронта, очень плотный. Пока мы писали интервью в месте, относительно доступном украинской беспилотной разведке, до выезда на позиции, несколько раз отработал «Град» буквально за пять минут разговора. Здесь действительно все гремит и днем и ночью, ведется штурмовая работа на разных участках. «Солнцепек» — одна из важных составляющих взлома некоторых позиций — там, где какие-то дачные поселки небольшие, можно сказать, уже для гражданского населения необитаемые места, где уже очень серьезно укрепились украинские разные подразделения.

Задача российских военных — поразить три опорных пункта ВСУ. В местах их дислокации уже разрушены практически все здания, поэтому боевики буквально ушли под землю, и нанести поражение им возможно только термобарическими боеприпасами.

«(Действуем) ночью, потому что противник использует беспилотные летательные аппараты в дневное время, и шансов на работу практически нет. То есть мы выезжаем на позицию, и беспилотные летательные аппараты противника начинают вести разведку», — пояснил один из бойцов расчета ТОС.

Военные отмечают: на авдеевском направлении «Солнцепеки» делают именно то, ради чего их и придумали.

«Едем на „ночные солнцепеки“ — такой каламбур у нас. Будут работать солнечные машины в темноте, потому что за ними охотятся. Все-таки это одно из мощнейших средств поражения, которое есть в арсенале и которое здесь, на авдеевском направлении, находится в своей среде — делает то, ради чего его и разрабатывали. Потому что здесь, в старой военной части, в подготовленных укреплениях сидят хорошо закопавшиеся украинцы, которых не отовсюду можно „выковырять“ классической артиллерией», — добавил другой военнослужащий.

На позициях в полной темноте вести съемку возможно только при помощи тепловизора. Прибор настолько чувствителен, что позволяет разглядеть даже дрон высоко в небе. Солдаты готовят боевые машины к стрельбе.

От залпа тут пыль поднялась, гарь летит. Уже видны вспышки разрывов вдалеке. Нам тоже нужно уходить.

Тема:
Спецоперация
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