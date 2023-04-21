ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Исполнителем теракта должен был стать Артем Пызин, который работал на украинские спецслужбы.

ФСБ в ДНР предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Приходько

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) пресекли покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Посягательство на должностное лицо готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сам мэр сообщил агентству РИА Новости.

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, ФСБ РФ, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — сказал он.

Приходько признался, что правонарушители собирались применить много взрывчатки, поэтому ожидалось большое количество жертв не только среди его сотрудников, но и среди жильцов дома, который находится рядом с планируемым местом происшествия.

По словам сотрудника УФСБ по ДНР, исполнителем теракта должен был стать Артем Пызин, его департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) привлек к сбору данных о перемещениях российских военных на территории Горловки и Енакиево ДНР. С момента вербовки за ним наблюдали российские спецслужбы.

«Следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — заявил сотрудник ФСБ.

Он отметил, что на данный момент блюстители порядка ищут всех причастных и организаторов покушения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-депутат Рады Илья Кива сообщил о предотвращении покушения на него в Москве.

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