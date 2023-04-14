Экс-депутат Рады Илья Кива сообщил о предотвращении покушения на него в Москве

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива раскрыл, что российским спецслужбам удалось предотвратить покушение на его жизнь в Москве. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«В сентябре на меня готовилось покушение. Но опять же спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить убийство и подарили мне жизнь», — прокомментировал Кива.

По его словам, российские спецслужбы минувшей осенью пресекли действия злоумышленников, которые собирались совершить покушение на его здоровье и жизнь. Украинский политик отметил, что преступники были представителями другого государства.

Кива уточнил, что иностранцы планировали застрелить его в момент выхода из бронированного автомобиля. Предполагается, что атака планировалась недалеко от место жительства политика или в районе телецентра «Останкино», где бывший депутат был частым гостем.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава «Царьграда» Малофеев раскрыл подробности о покушении на него украинских спецслужб.