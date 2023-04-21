У рэпера Артема Качера родился сын

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 36

Российский музыкант до последнего скрывал пол своего будущего малыша, а сегодня опубликовал фотографию из роддома с ребенком на руках.

У рэпера Артема Качера родился сын

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артем Качер впервые стал отцом. Пол ребенка Артем Качер и его жена Александра Рабаджиева долгое время скрывали. Но сегодня исполнитель хита «Грустный дэнс» поделился с фанатами этой радостной новостью, пишет Центральная Служба Новостей.

«Мой сынок, малыш, как же долго мы тебя ждали! Пусть вся твоя жизнь будет такой же ясной и солнечной, как это утро из твоего окна», — написал рэпер в социальной сети. 

Артем Качер поделился фотографией сына из роддомаАртем Качер поделился фотографией сына из роддома. Фото: Instagram* / artemkacher

Звездная пара сыграла свадьбу в Москве чуть больше года назад. Артист признается, что влюбился в Александру с первого взгляда и больше не хотел ее отпускать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у комика Ильи Соболева родился сын.

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