У комика Ильи Соболева родился сын
Жена юмориста родила ночью, а до этого находилась под присмотром врачей в одной московских клиник.
Фото, видео: Instagram* / sobolevanatalia_; 5-tv.ru
Жена комика Ильи Соболева Наталья сообщила о рождении ребенка в социальных сетях. Она посреди ночи выложила видео, снятое прямо перед родами, в тот момент, когда начались схватки.
«Это я готовлюсь к родам, первые схватки. <…> Схватки — это жесть», — написала супруга юмориста.
Наталья Соболева, выложив пост в районе 3:00 ночи по московскому времени, добавила, что родила.
«Все прошло хорошо, спасибо супер-команде. Все подробности завтра. Главное — родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну», — добавила жена комика.
Сам артист, вероятно, пока не знает, что у него родился сны. Илья Соболев, судя по его Telegram-каналу в настоящий момент едет с концерта в Брянске в Москву, где его уже ждет приятный сюрприз.
Наталья рожала в Москве. Как признавалась знаменитость, она сначала планировала делать это за рубежом, но потом внимательно изучила клиники в США и в России и выбрала столичные медучреждения.
Это третий ребенок Ильи Соболева. До этого супруга родила ему двоих дочек.
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