У комика Ильи Соболева родился сын

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Жена юмориста родила ночью, а до этого находилась под присмотром врачей в одной московских клиник.

Фото, видео: Instagram* / sobolevanatalia_; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Жена комика Ильи Соболева Наталья сообщила о рождении ребенка в социальных сетях. Она посреди ночи выложила видео, снятое прямо перед родами, в тот момент, когда начались схватки.

«Это я готовлюсь к родам, первые схватки. <…> Схватки — это жесть», — написала супруга юмориста.

Наталья Соболева, выложив пост в районе 3:00 ночи по московскому времени, добавила, что родила.

«Все прошло хорошо, спасибо супер-команде. Все подробности завтра. Главное — родила. И он сладкий такой, смотрю и не усну», — добавила жена комика.

Сам артист, вероятно, пока не знает, что у него родился сны. Илья Соболев, судя по его Telegram-каналу в настоящий момент едет с концерта в Брянске в Москву, где его уже ждет приятный сюрприз.

Наталья рожала в Москве. Как признавалась знаменитость, она сначала планировала делать это за рубежом, но потом внимательно изучила клиники в США и в России и выбрала столичные медучреждения.

Это третий ребенок Ильи Соболева. До этого супруга родила ему двоих дочек.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+10° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
81.65
0.05 89.37
-0.20
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля

Последние новости

4:21
Кинорежиссер «Вызова» Шипенко о ревности коллег: «Я бы тоже завидовал»
4:05
Опасные витамины: в клубнике выявили 20-кратное превышение антибиотиков
3:50
Умный стоит, а дурак бежит: китайский совет дня на четверг, 20 апреля
3:45
У комика Ильи Соболева родился сын
3:37
Французский человек-паук устроил акцию против пенсионной реформы
3:21
«Пока не откажут надпочечники»: Орлова рассказала о стрессе из-за редкой болезни

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео