«Условная норма»: почему сын Лены Катиной хочет другую маму

В дошкольном возрасте ребенок часто задумывается о том, что он не уверен родные ему родители или нет.

Недавно певица Лена Катина рассказала, что ее семилетний сын в порыве гнева кричал, что хотел бы себе другую маму. В интервью она объяснила, что учит чадо тому, что любая эмоция — нормальна.

Эта техника называется «активный слушатель». Артистка поделилась, что иногда у ее сына случаются срывы — то накричит на меня, то дверью хлопнет. Но она не обижается на такое поведение, так как знает, что подобные реплики — сказаны на эмоциях. После таких скандалов они разговаривают и обсуждают ситуацию. Если женщина осознает свою вину, то она просит прощения.

5-tv.ru решил спросить у психолога насколько нормально такое психологическое состояние для семилетнего ребенка. На этот вопрос ответила детский и семейный психолог, а также кандидат психологических наук Наталья Искра.

Психолог отвечает, что, когда какие-то сильные эмоции возникают, то дети могут говорить о том, что они хотели бы какую-нибудь другую маму, которая будет меньше запрещать, больше разрешать.

«И это условная норма. Чаще всего, если ребенок может позволить себе такое сказать, это говорит о том, что он доверяет маме. Ребенок уверен, что это не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Однозначно говорить о том, что это плохо — нельзя», — говорит психолог.

Эксперт считает, что нужно больше и глубже разбираться в отношениях, но, на первый взгляд, это кажется нормой. Кроме того, в этом возрасте ребенок зачастую задумывается о том, что он не уверен родные ему родители или нет. Искра отмечает, что это тоже норма развития, так развивается абстрактное мышление.

Обычно такие вещи дети говорят в ситуациях, когда им что-то запрещают. Например, гаджеты.

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