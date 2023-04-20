Шок и адаптация: у дочери певицы Славы началась послеродовая депрессия?

Звездная наследница, ставшая мамой меньше месяца назад, пережила стресс в первые ночи с новорожденным сыном. Почему ей так тяжело пережить этот период?

Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) Александра Морозова проходит период адаптации после рождения первенца. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил психолог Андрей Зберовский.

«Давайте называть вещи своими именами. Материнство — это всегда трудная история, это никогда не легко и весело», — отметил эксперт.

Саша Морозова стала мамой 30 марта и уже успела ощутить все прелести материнства. Звездная наследница в своем блоге рассказывала о стрессе от первых бессонных ночей с новорожденным сыном.

«Малыш начал плакать, вообще не успокаивался. Я сижу над ним, смотрю на него, тоже плачу. Не понимаю, что с ним делать», — поделилась Морозова.

Психолог подчеркнул, что послеродовая депрессия чаще всего происходит через несколько месяцев после родов: у молодой мамы, которая не смогла организовать комфортную жизнь в новых условиях, накапливается хроническая усталость.

То, что испытывает сейчас дочь певицы Славы, по мнению Зберовского, самый обыкновенный шок. Большинство девушек беспокоятся, какой мамой они будут и насколько изменится их жизнь. Раньше женщины рожали несколько детей, поэтому переносили послеродовой период спокойнее, чем женщины современные.

«Рождение ребенка вызывает много вопросов, напряжения, беспокойств, но это не послеродовая депрессия. <…> Она (Саша Морозова. — Прим. ред.) должна научиться получать от этого удовольствие. А удовольствие она получает, если правильно управляет распорядком дня, правильно организует поддержку, помощь», — объяснил психолог.

Он подчеркнул, что в этом периоде нет ничего страшного, и пожелал Морозовой пройти его спокойно и научиться получать удовольствие от материнства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь певицы Славы показала мужа и новорожденного сына.