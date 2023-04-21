«Некая эстафета»: какова вероятность появления российских ракет на Кубе?

Секрет теплого общения Сергея Лаврова и Рауля Кастро кроется в далеких временах.

После визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кубу пошли разговоры о вероятном размещении российских ракет в этой стране. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию, снятую во время мероприятия. На ней экс-лидер Кубинской республики Рауль Кастро пожимает руку Лаврову, а рядом стоит действующий глава Кубы Мигель Диас-Канель.

О чем они общались? Неужели о размещении российских вооружений на территории государства? На эти вопросы ответил политолог и журналист Юрий Светов.

В беседе с 5-tv.ru он вспомнил давнюю историю. Оказывается, именно Рауль Кастро был инициатором налаживания отношений с Советским союзом. Он убедил правительство в том, что СССР может быть естественным союзником Кубы. В те времена за контакты с Кубой отвечал первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Романов. Все сотрудничество осуществлялось через Рауля Кастро.

«Поэтому в данном случае это некая эстафета, которая передается от Рауля, формально от отошедшего от дел к нынешнему руководителю Кубы, который был комсомольцем при первом секретаре компартии Рауля Кастро. Я думаю, что вопрос о возвращении, в той или иной мере, ВМФ РФ на кубу — обсуждался И реальность такая существует», — заявил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как завершается турне главы МИД РФ по Латинской Америке.