«Некая эстафета»: какова вероятность появления российских ракет на Кубе?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 120

Политолог Светов допустил появление российских ракет на Кубе

Фото, видео: Reuters / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Секрет теплого общения Сергея Лаврова и Рауля Кастро кроется в далеких временах.

После визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Кубу пошли разговоры о вероятном размещении российских ракет в этой стране. Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала фотографию, снятую во время мероприятия. На ней экс-лидер Кубинской республики Рауль Кастро пожимает руку Лаврову, а рядом стоит действующий глава Кубы Мигель Диас-Канель.

О чем они общались? Неужели о размещении российских вооружений на территории государства? На эти вопросы ответил политолог и журналист Юрий Светов.

В беседе с 5-tv.ru он вспомнил давнюю историю. Оказывается, именно Рауль Кастро был инициатором налаживания отношений с Советским союзом. Он убедил правительство в том, что СССР может быть естественным союзником Кубы. В те времена за контакты с Кубой отвечал первый секретарь Ленинградского обкома партии Григорий Романов. Все сотрудничество осуществлялось через Рауля Кастро.

«Поэтому в данном случае это некая эстафета, которая передается от Рауля, формально от отошедшего от дел к нынешнему руководителю Кубы, который был комсомольцем при первом секретаре компартии Рауля Кастро. Я думаю, что вопрос о возвращении, в той или иной мере, ВМФ РФ на кубу — обсуждался И реальность такая существует», — заявил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как завершается турне главы МИД РФ по Латинской Америке.

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