Переговоры в ходе визита оказались очень плодотворными.

Совсем недавно самолет главы российского МИД приземлился на Кубе — это очередная страна в плане турне Сергея Лаврова по континенту.

На остров свободы министр отправился из Никарагуа, где встретился с легендой местной революции — президентом Ортегой. Обсуждали санкции и сотрудничество в сфере мирного атома. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок подробно расскажет, о чем договорились.