Из Никарагуа — на Кубу: как завершается турне главы МИД РФ по Латинской Америке

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Глава МИД РФ Сергей Лавров после визита в Никарагуа прилетел в Кубу

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Переговоры в ходе визита оказались очень плодотворными.

Совсем недавно самолет главы российского МИД приземлился на Кубе — это очередная страна в плане турне Сергея Лаврова по континенту.

На остров свободы министр отправился из Никарагуа, где встретился с легендой местной революции — президентом Ортегой. Обсуждали санкции и сотрудничество в сфере мирного атома. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок подробно расскажет, о чем договорились.

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