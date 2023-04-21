В реестр Роскомнадзора внесли аккаунты 15 популярных блогеров

Среди них есть Гусейн Гасанов, Юрий Хованский и скандально известный треш-стример Андрей Бурим (Mellstroy).

Сразу 15 блогеров, включая Гусейна Гасанова, Юрия Хованского, Егора Крида, Андрея Бурима (Mellstroy) и многих других, внесли в реестр запрещенной информации РКН. Платформам Telegram, Twitch и Kick сегодня были направлены требования о том, чтобы они ограничили на территории РФ доступ к ссылкам на аккаунты ряду ньюсмейкеров. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Получили официальные ответы от Роскомнадзора и ФНС в связи с обращениями Лиги по незаконной рекламе казино», — сообщила Мизулина в посте.

Также глава ЛБИ упомянула, что в Федеральной налоговой службе (ФНС) начаты проверки блогеров и стримеров на предмет нарушения налогового законодательства. Мизулина поблагодарила ФНС и РКН за то, что они работают по очищению информационного пространства от нелегальной рекламы различных казино.

Ранее, 5-tv.ru рассказывал, как оскандалившаяся блогер Лерчек заработала почти три миллиарда.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.