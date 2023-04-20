История продолжается: как оскандалившаяся Лерчек заработала почти три миллиарда

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

Обвиняемая в неуплате налогов Лерчек отчиталась о доходах в 2,6 миллиарда рублей

История продолжается: как оскандалившаяся Лерчек заработала почти три миллиарда

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Популярная блогерша может стать фигуранткой еще одного уголовного дела.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заработала более двух с половиной миллиардов за 2022 год. Как удалось выяснить KP.RU, компания Лерчек заработала эту сумму при задекларированной прибыли в 255 миллионов рублей. Куда пропали более двух миллиардов — неизвестно.

В начале марта блогершу и ее мужа подозревают в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Затем в отношении супругов было возбуждено еще одно дело — об отмывании денежных средств. Теперь Лерчек может стать фигуранткой еще одного уголовного дела — на этот раз о мошенничестве. Суд также арестовал банковские счета Чекалиной и ее супруга, так как они до сих пор не возместили ущерб государству.

По информации KP.RU, в Следственный комитет поступают заявления от пострадавших от действий популярной блогерши. Известно, что Лерчек устраивала в соцсетях марафоны, а также проводила розыгрыши, результаты которых некоторые подписчики сочли подтасованными. Так, за покупку косметики от Лерчек интернет-пользователям обещали айфоны и автомобили, однако подарков никто так и не получил.

Суд наложил арест на имущество Валерии Чекалиной и ее семьи, а также запретил блогерше и ее супругу пользоваться интернетом и телефоном. Оскандалившейся парочке грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Лерчек рассказал о текущем положении ее дел.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
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