«Кто-то важнее»: Гагарина пожаловалась на нехватку времени для дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Певица Полина Гагарина пожаловалась на нехватку времени для дочери

«Кто-то важнее»: Гагарина пожаловалась на нехватку времени для дочери

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Артистка редко делится с публикой личным. Но недавно она все же затронула больную для себя тему.

Певица Полина Гагарина старается успевать и работать, и воспитывать детей. Однако в плане наследников похвастаться тем, что она идеальная мама, не может. В последнем выпуске музыкального шоу она пожаловалась, что ей катастрофически не хватает времени на пятилетнюю дочку Мию. Наследница чувствует отстраненность мамы, поэтому задает ей вопросы.

«У нас не хватает времени на детей, на семью. Я объясняю дочери, что они (участники музыкального шоу — Прим.ред.) меня ждут. То есть я ребенку говорю, что кто-то важнее, чем он», — поделилась больной темой Гагарина.

Полина Гагарина с детьми Полина Гагарина старается уделять максимум свободного времени детям, но не всегда это получается. Фото: Instagram* / gagara1987

К слову, Мия родилась во втором браке Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Союз просуществовал лишь два года. Летом 2021 года фотограф подтвердил, что более не живет с матерью своей наследницы. Но тут же заметил, что остался в дружеских отношениях с Полиной. Кроме того, у Гагариной есть 15-летний сын Андрея. Его она родила в 20 лет в браке с актером Петром Кисловым. Звезда при этом не стала препятствовать общению отца с ребенком. С наследником у артистки отношения, пожалуй, куда ближе, чем с дочкой. Ведь, по ее мнению, сын и она общаются как близкие друзья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто позвал Полину Гагарину замуж.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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