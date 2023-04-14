На 10 лет моложе: блогер Каграманов позвал замуж дважды разведенную Гагарину

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Роман Каграманов позвал замуж Полину Гагарину

На 10 лет моложе: блогер Каграманов позвал замуж дважды разведенную Гагарину

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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За спиной знаменитости два развода и дети от прошлых браков, но это не помеха для молодого таланта. Согласна ли артистка?

Российскую певицу Полину Гагарину позвали замуж после двух лет перерыва от браков. На руку и сердце артистки претендует известный блогер и телеведущий Роман Каграманов, который младше ее на 10 лет.

В социальной сети блогера Каграманова появился неожиданный вопрос В социальной сети блогера Каграманова появился неожиданный вопрос. Instagram* / kagramana

Издание dni.ru провело свое расследование и узнало, как именно интернет-знаменитость сделал предложение исполнительнице, и насколько серьезны его намерения.

Гагарина дважды была замужем — с 2007 по 2010 год она состояла в браке с актером Петром Кисловым, а с 2014 по 2020 год строила семью с фотографом Дмитрием Исхаковым. Первому мужу она подарила сына Андрея, а второму родила дочку Мию.

И вот спустя два года свободной жизни на горизонте у 36-летней певицы появился Каграманов, который готов стать ее третьим мужем, и два ребенка от прошлых браков для него не помеха. Подобное решение появилось на страничке в социальной сети блогера, где сейчас проводится импровизационный проект под названием «#ачтодальше».

Задумка проекта такова, что подписчики могут управлять действиями Каграманова в его личном блоге. Однако неизвестно, появился ли вопрос Полине по их вине или был задан владельцем аккаунта самостоятельно. Остается только ждать, какой ответ даст артистка молодому человеку, и чем закончится эта интригующая история.

Ранее 5-tv.ru писал, что обладающая завидной фигурой Полина Гагарина рассказала про секретные методы похудения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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