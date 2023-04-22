«Глава окончена»: Йоханссон больше не сыграет Черную вдову в фильмах Marvel

Актриса отметила — играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт.

Актриса Скарлетт Йоханссон не намерена больше возвращаться к роли Черной вдовы в фильмах от студии Marvel. Об этом знаменитость сообщила во время подкаста The Goop.

«Я закончила. Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать. Кроме того, возвращаться и играть персонажа снова и снова на протяжении десятилетия — это уникальный опыт», — призналась знаменитость.

К слову, Йоханссон впервые исполнила роль Черной вдовы в фильме «Железный человек 2» в 2010 году. Позже она появилась еще в шести картинах киновселенной Marvel. Черная вдова погибла в фильме «Мстители: Финал», вышедшем в 2019 году. Через два года актриса воплотила Наташу Романофф в приквеле «Черная вдова», в котором героине пришлось встретиться со своим прошлым задолго до Мстителей. Эта работа для актрисы закончилась судом.

Она подала иск на Disney из-за отказа компании исполнять обязательства по контракту. Знаменитость не устроило то, что фильм запустили на стриминговом сервисе Disney+ одновременно со стартом проката в кинотеатрах. Это стало нарушением контракта Йоханссон, который гарантировал, что фильм выйдет исключительно на большом экране. Многие коллеги поддержали актрису. В итоге судебное разбирательство между Йоханссон и Disney закончилось мировым соглашением.

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