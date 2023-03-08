Джон Бернтал вернется к роли Карателя в киновселенной Marvel

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Рита Миронова
Рита Миронова 61

Известный персонаж комиксов ранее появлялся в именном сериале на Netflix.

Джон Бернтал вернется к роли Карателя в киновселенной Marvel

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

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Американский актер Джон Бернтал вернется к своей культовой роли и вновь сыграет Карателя в киновселенной Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Персонаж Фрэнк Касл — антигерой, бывший военный, который потерял семью и стал линчевателем Карателем. Актер вновь сыграет своего героя в новом сериале киновселенной, который будет называться «Сорвиголова: Рожденный заново». Премьера запланирована на 2024 год.

Бернтал присоединится к коллегам Чарли Коксу, который играет персонажа Сорвиголова, и Винсенту Д’Онофрио, играющего Кингпина. О других актерах нового сериала, съемки которого стартуют уже в этом месяце, информации нет.

Каратель впервые появился во втором сезоне «Сорвиголовы» в 2016 году. Затем персонаж получил именной сериал, который выходил в 2017 и 2019 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тоби Магуайр готов вернуться к роли Человека-паука.

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Джон Бернтал вернется к роли Карателя в киновселенной Marvel

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