В Германии массово высылают российских дипломатов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

МИД РФ: власти ФРГ приняли решение о высылке российских дипломатов

В Германии массово высылают российских дипломатов

Фото: www.globallookpress.com / FELLOW

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Берлин демонстративно рушит весь массив российско-германских отношений, считают в ведомстве.

В Германии приняли решение о выселении сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом сообщает МИД РФ.

«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», — говорится в сообщении.

Также в российском ведомстве подчеркнули, что Москва даст зеркальный ответ Берлину и вышлет германских дипломатов. К слову, 5 апреля посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр был уведомлен об этом во время беседы в МИД РФ.

До этого Осло объявил персонами нон грата 15 сотрудников посольства РФ по подозрению в разведывательной деятельности. Как заявили в МИД Королевства, они якобы занимались разведывательной деятельностью.

В январе бывшая посол Польши в РФ Катажина Пелчыньская-Наленч говорила о том, что в идеальной ситуации страны ЕС и США должны «выгнать» абсолютно всех российских послов с территорий своих государств.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как голландский дипломат назвал украинцев русскими, а после подал в отставку.

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