Голландский дипломат назвал украинцев русскими, а после подал в отставку

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 57

Спецпосланник Нидерландов ван Дартел подал в отставку после того, как назвал украинцев русскими

Голландский дипломат назвал украинцев русскими, а после подал в отставку

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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По утверждениям МИД Нидерландов, политик самостоятельно захотел оставить свое кресло.

Специальный посланник внешнеполитического ведомства Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел покинул свой пост после своего пророссийского заявления, сообщили в МИД Нидерландов. В книге Жерара Дилессена политик назвал украинцев русскими.

В комментарии для книги политик указал на то, что миру, несмотря на происходящие события, все же не стоит забывать, что украинцы — это тоже русские, и это настоящая действительность. Ван Дартел также подчеркнул, что мировые политики достаточно наивны в отношении Москвы. В ведомстве пояснили, что комментарии были сделаны до назначения спецпосланником, а опубликованы лишь сейчас.

В ближайшее время ведомство назначит преемника. А ван Дартел проработал в должности лишь пару недель, его назначили спецпосланником Нидерландов по Украине в начале апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин подготовил болезненный ответ на западные санкции.

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