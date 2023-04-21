Голландский дипломат назвал украинцев русскими, а после подал в отставку
Спецпосланник Нидерландов ван Дартел подал в отставку после того, как назвал украинцев русскими
Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE
По утверждениям МИД Нидерландов, политик самостоятельно захотел оставить свое кресло.
Специальный посланник внешнеполитического ведомства Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел покинул свой пост после своего пророссийского заявления, сообщили в МИД Нидерландов. В книге Жерара Дилессена политик назвал украинцев русскими.
В комментарии для книги политик указал на то, что миру, несмотря на происходящие события, все же не стоит забывать, что украинцы — это тоже русские, и это настоящая действительность. Ван Дартел также подчеркнул, что мировые политики достаточно наивны в отношении Москвы. В ведомстве пояснили, что комментарии были сделаны до назначения спецпосланником, а опубликованы лишь сейчас.
В ближайшее время ведомство назначит преемника. А ван Дартел проработал в должности лишь пару недель, его назначили спецпосланником Нидерландов по Украине в начале апреля.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин подготовил болезненный ответ на западные санкции.
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