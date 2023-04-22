Найденную в Белгороде авиабомбу вывезли на полигон

Постепенно люди начинают возвращаться домой. Что происходит в районе?

Боеприпас военного самолета Су-34, обнаруженный среди жилых домой в Белгороде, был вывезен с территории, людей начинают возвращать в свои жилища. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации источника 5-tv.ru, эксперты-взрывотехники провели экспертизу, после чего было установлено, что никакой опасности бомба не несет. Тем не менее было принято решение о введении режима ЧС регионального уровня.

Сегодня рано утром, 22 апреля, рядом с домом дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба. В радиусе 200 метров были эвакуированы жители 17 домов, для них были организованы городские автобусы. Всего с территории было вывезено около трех тысяч людей. Их отвезли в специальные пункты, где снабдили вода и горячим питанием.

После падения и детонации боеприпаса военного самолета Су-34 в Белгороде вечером 20 апреля, сотрудники МЧС сразу же разобрали завалы, а потом приступили к поискам второго боеприпаса. И только сегодня, 22 апреля, удалось обнаружить вторую бомбу на улице Шаландина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на месте падения авиабомбы в Белгороде нашли взрывоопасный предмет.