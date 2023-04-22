Найденную в Белгороде авиабомбу вывезли на полигон

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 022

Губернатор Гладков: авиабомбу вывезли с территории жилого района Белгорода

Фото, видео: Павел Колядин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Постепенно люди начинают возвращаться домой. Что происходит в районе?

Боеприпас военного самолета Су-34, обнаруженный среди жилых домой в Белгороде, был вывезен с территории, людей начинают возвращать в свои жилища. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации источника 5-tv.ru, эксперты-взрывотехники провели экспертизу, после чего было установлено, что никакой опасности бомба не несет. Тем не менее было принято решение о введении режима ЧС регионального уровня.

Сегодня рано утром, 22 апреля, рядом с домом дома по улице Шаландина была найдена авиационная бомба. В радиусе 200 метров были эвакуированы жители 17 домов, для них были организованы городские автобусы. Всего с территории было вывезено около трех тысяч людей. Их отвезли в специальные пункты, где снабдили вода и горячим питанием.

После падения и детонации боеприпаса военного самолета Су-34 в Белгороде вечером 20 апреля, сотрудники МЧС сразу же разобрали завалы, а потом приступили к поискам второго боеприпаса. И только сегодня, 22 апреля, удалось обнаружить вторую бомбу на улице Шаландина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на месте падения авиабомбы в Белгороде нашли взрывоопасный предмет.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Не по карману: почему россияне перестали покупать интимные товары
16:58
Как в воду глядели: пять звезд, которые предсказали свою гибель
16:41
«ЕГЭ я всегда успею сдать»: дочь Глюкозы заявила об уходе из школы ради работы
16:21
Новак заявил о переходе на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы
16:09
Найденную в Белгороде авиабомбу вывезли на полигон
15:53
Яна Чурикова призналась в сложностях с организацией концерта «фабрикантов»

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Пенальти напоследок: как не остаться без гроша при разводе с футболистом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео