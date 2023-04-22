Губернатор Гладков: на месте падения авиабомбы в Белгороде нашли взрывоопасный предмет

Саперы на месте падения авиабомбы в Белгороде нашли взрывоопасный предмет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек», — сообщил глава региона.

На месте падения авиабомбы нашли ФАБ-500. Фото: 5-tv.ru

Обезвредят опасную находку на местном полигоне. А пока горожанам оказывается вся необходимая помощь с временным размещением.

На месте работают взрывотехники, а за безопасностью оставленных квартир следит полиция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 апреля вечером на перекрестке в центре Белгорода произошел взрыв. На месте образовалась воронка в 20 метров. Позднее в Минобороны пояснили. При выполнении полета произошел нештатный сход авиабомбы у Су-34.