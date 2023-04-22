Теперь официально: Игорь Верник побывал со своей молодой возлюбленной в ЗАГСе

Парочка позирует для снимка на фоне солнечной Москвы.

Знаменитый российский холостяк Игорь Верник теперь окончательно не свободен. Слухи подтвердились — сегодня, 22 апреля, он посетил со своей молодой возлюбленный московский ЗАГС. Об этом сообщил в своем личном блоге его брат Вадим Верник.

«Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!», — написал знаменитость.

Игорь Верник и Наталья Шнейдерова у ЗАГСа. Фото: Instagram* / vadim_vernik

На снимке пара молодоженов счастливо улыбаются на весеннем солнце. Верник одет в черный костюм, красные носки и серое пальто, а его возлюбленная Наталья Шнейдерова выбрала белое мини-платье, босоножки nude и очень простой букет ромашек. Пара смотрелась очень гармонично — это оценили даже пользователи, которые тут же принялись поздравлять любимого кумира с этим прекрасным днем.

До этого уже ходили слухи о том, что влюбленные тайно поженились еще в 2022 году. Однако никто этого не подтверждал. Еще тогда юмористка Елена Борщева не смогла сдержать саркастичный тон и объявила, что жениться на молодых — уже не модно. Кстати, избранница актера моложе его на 16 лет, а познакомились они на съемках.

Игорь Верник пережил два развода. От журналистки Марии Казаковой у него есть сын Григорий, которому уже 23 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Елена Борщева отреагировала на брак Верника.

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