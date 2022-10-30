Где я была? Борщева отреагировала на брак Верника

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 709

Борщева бурно отреагировала на брак Верника и Шнейдеровой

Где я была? Борщева отреагировала на брак Верника

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Артистка призналась, что была влюблена в знаменитого ловеласа еще со времен участия в КВН.

Недавно общественность была шокирована новой семейной парой в рядах российских звезд. Известный холостяк Игорь Верник тайно женился на кинорежиссере Наталье Шнейдеровой. Известно, что пара расписалась в одном из столичных загсов.

О новоиспеченном союзе информации мало: избранница актера моложе его на 16 лет (Вернику 59, Шнейдеровой — 43). Познакомились на съемках.

Игорь Верник является предметом желания и коллег, и поклонниц уже десятки лет. Узнав о его свадьбе, юмористка Елена Борщева не смогла сдержать саркастичный тон.

«О боги! Где я была вообще?» — заявила замужняя Борщева в выпуске шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она призналась, что пыталась привлечь внимание Верника еще когда играла в КВН, а он был в составе жюри.

И хотя многие друзья и знакомые желают молодоженам счастья и не обращают внимания на разницу в возрасте, то диджей Катя Гусева не смогла избежать колкого комментария.

«Ну ничего страшного. Кто-то любит помладше. Хотя это уже не модно», — отрезала Гусева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актрису Наталью Земцову заподозрили в романе с бывшим мужем Екатерины Климовой Гелой Месхи.

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