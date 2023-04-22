«Я фюрер»: Борис Джонсон абьюзил своих подчиненных

Политик отличается буйным нравом, но такого от него точно никто не ожидал.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова отличился. В новой статье газеты The Times рассказывается о том, как политик при своих подчиненных называл себя фюрером.

По его словам, он должен был все держать под контролем.

«Я король, принимающий решения», — приводит цитату Джонсона газета.

Также известно о том, что мужчина обзывался нецензурной бранью на всех критиков внутри Консервативной партии и даже редактора Sunday Times Эмму Такер.

Многие бывшие коллеги также написали, что постоянно ждали, что Джонсон «скажет, что-нибудь необычное». По словам некоторых журналистов, он говорил различные вещи в один и тот же день нескольким группам людей и в то же время опровергал все из-за внутренних противоречий.

Борис Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На тот момент из его правительства ушли свыше 50 политиков.

К слову, политик прославился в свое время огромным количеством скандалов из-за слишком веселых британских вечеринок во время пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО.