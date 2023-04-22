«Я фюрер»: Борис Джонсон абьюзил своих подчиненных

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 36

The Times: Борис Джонсон называл себя фюрером и королем при подчиненных

«Я фюрер»: Борис Джонсон абьюзил своих подчиненных

Фото: www.globallookpress.com / Boris Johnson

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик отличается буйным нравом, но такого от него точно никто не ожидал.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова отличился. В новой статье газеты The Times рассказывается о том, как политик при своих подчиненных называл себя фюрером.

По его словам, он должен был все держать под контролем.

«Я король, принимающий решения», — приводит цитату Джонсона газета.

Также известно о том, что мужчина обзывался нецензурной бранью на всех критиков внутри Консервативной партии и даже редактора Sunday Times Эмму Такер.

Многие бывшие коллеги также написали, что постоянно ждали, что Джонсон «скажет, что-нибудь необычное». По словам некоторых журналистов, он говорил различные вещи в один и тот же день нескольким группам людей и в то же время опровергал все из-за внутренних противоречий.

Борис Джонсон 7 июля 2022 года заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На тот момент из его правительства ушли свыше 50 политиков.

К слову, политик прославился в свое время огромным количеством скандалов из-за слишком веселых британских вечеринок во время пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
«Отец мной гордится»: сын Пескова о своей службе в зоне СВО
21:41
Концерт рэпера SCALLY MILANO остановили в Петербурге, певец задержан
21:26
«Пришлось поменять мнение»: Лена Катина об отношениях, которых могло не быть
21:10
Американский гранатомет нашли в мусорном баке Подмосковья
20:54
«Я фюрер»: Борис Джонсон абьюзил своих подчиненных
20:38
Красивая и добрая: прошла премьера мультфильма «Яга и книга заклинаний»

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
«Нечто ничтожное»: США хотят превратить Германию в американскую колонию
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео