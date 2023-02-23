Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23

Экс-премьер Великобритании Джонсон выдвинул свою кандидатуру на должность генсека НАТО

Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Europa Press/E. Parra. Pool

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Известно, что действующий генсек альянса Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Об этом он заявил в прямом эфире украинского телеканала «Рада».

«Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — сказал он.

Также Джонсон высказался о перспективах Украины по вступлению в Североатлантический альянс. По его мнению, в будущем это должно случиться.

«Не вижу противоречий в том, чтобы Украина присоединилась к НАТО», — заключил политик.

До этого стало известно о том, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Они истекают 30 сентября 2023 года.

По данным немецкой газеты Die Zeit, у нынешнего генсека есть все шансы занять место президента Всемирного банка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорили Путин и Джонсон перед спецоперацией.

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