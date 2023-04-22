Выпускают не всех: что происходит после отмены концерта SCALLY MILANO

Корреспондент 78.ru Семен Егоров рассказал, что сейчас происходит в «Гигант холле», где отменили концерт рэпера SCALLY MILANO.

По данным с места событий, лица, которым нет 16 лет, находятся сейчас внутри клуба, их не выпускают после проверки документов.

Стоит отметить, что на афише сайтов для покупки билетов на выступление рэпера стоит возрастная маркировка 16+.

Администрация клуба не подтверждает и не опровергает слухи о том, что в помещении, где проходил концерт, были обнаружены наркотики. МВД пока никак не комментирует произошедшее.

Самого рэпера не задерживали, инцидент с девушкой, которая умерла от передозировки наркотиков, он отрицает, но причин отмены концерта также не знает. Очевидцы также называют в качестве причины то, что концерт был организован с нарушениями.

Ранее 5-tv.ru показывал, что произошло на выступлении рэпера SCALLY MILANO.