«Концерт окончен»: что произошло на выступлении рэпера SCALLY MILANO

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 943

На данный момент среди зрителей ходит три версии произошедшего.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; 5-tv.ru

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Поклонники рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя Данил Слонов — Прим. ред.) очень удивились, когда на сцену после первой песни вышли представители правопорядка. Вместо популярных у подростков песен прозвучал грубый мужской голос.

«Концерт окончен. Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовим документы и организованно все на выход. Убедительная просьба: соблюдать все законные требования сотрудников полиции», — сообщили зрителям.

Резкое завершение выступления вызвало гнев у подростков. Причины пока еще официально не объявлены, но среди зрителей ходит как минимум три версии. По одной из них, сам исполнитель находился в состоянии наркотического опьянения, по второй — в туалете клуба наркотики употребила одна из гостей концерта.

«Он (рэпер SCALLY MILANO — Прим. ред.) уезжает, девочка снимает на видео, он говорит: „Это не моя вина“. Я подошел к полицейскому, мне сказали, что много чего произошло, но главное, что это — несанкционированный концерт», — рассказал корреспонденту один из зрителей.

По неподтвержденным данным, рэпера не просто увели со сцены, он был задержан правоохранительными органами. Впоследствии, это утверждение опровергли.

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