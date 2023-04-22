«Концерт окончен»: что произошло на выступлении рэпера SCALLY MILANO

Поклонники рэпера SCALLY MILANO (настоящее имя Данил Слонов — Прим. ред.) очень удивились, когда на сцену после первой песни вышли представители правопорядка. Вместо популярных у подростков песен прозвучал грубый мужской голос.

«Концерт окончен. Внимание, работает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Готовим документы и организованно все на выход. Убедительная просьба: соблюдать все законные требования сотрудников полиции», — сообщили зрителям.

Резкое завершение выступления вызвало гнев у подростков. Причины пока еще официально не объявлены, но среди зрителей ходит как минимум три версии. По одной из них, сам исполнитель находился в состоянии наркотического опьянения, по второй — в туалете клуба наркотики употребила одна из гостей концерта.

«Он (рэпер SCALLY MILANO — Прим. ред.) уезжает, девочка снимает на видео, он говорит: „Это не моя вина“. Я подошел к полицейскому, мне сказали, что много чего произошло, но главное, что это — несанкционированный концерт», — рассказал корреспонденту один из зрителей.

По неподтвержденным данным, рэпера не просто увели со сцены, он был задержан правоохранительными органами. Впоследствии, это утверждение опровергли.