Как иностранные пособники Киева в погоне за наживой вредят своим соратникам?

В Румынии и Польше создают ремонтные заводы для западной техники, что везут на Украину. И это хорошая новость для нас, потому что таскать с Донбасса в ЕС через всю Украину раненых «Леопардов» или «Абрамсов» — это значит помогать нашим бойцам на передовой. А дороги там… — ну сами посмотрите в репортаже корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

На спидометре вновь сотня. Для обычной буханки скорость нетипичная, но по-другому в этих краях нельзя.

«Водитель демонстрирует чудеса вождения, с ямы на яму буквально. На дороге каждый день появляются следы от новых обстрелов. Нужно проскочить на позиции, а там сейчас тоже жарко», — отметил журналист.

Стрельба становится интенсивнее, ВСУ тоже не сидят без дела — начинают отвечать.

«Хорошо, что небо затянуто тучами, периодически начинает дождь — поднять коптер и наблюдать противник не в состоянии. Плохо только одно — тропинки становятся непроходимыми», — показал Сафиулин.

По территории двигаемся в сопровождении бойца с позывным «Скиф», он уже приноровился, по грязи не идет — скользит, мастерски. Нам приходится привыкать на ходу. И все-таки размытый и скользкий путь здесь — не самая большая проблема. По району работает АГС, судя по всему — заметили движение, начали «искать». На российских позициях в ответ тоже открывают огонь. Бойцы рассказывают, что так у них здесь целый день.

Перестрелки затягиваются, когда ВСУ не уходят в укрытие, а продолжают вести огонь. Вероятно, таким образом проверяют, на какой позиции дадут серьезный отпор, а где можно попробовать атаковать. Хотя, здесь, на этом участке фронта, готовы все. Брешей — нет.