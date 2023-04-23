Сдать будет труднее? В экзамене на права появятся неожиданные вопросы

В МВД отметили, что изменения связаны с введением новых правил движения.

МВД России несколько изменило билеты теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. В них включили вопросы об использовании электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

С марта в России несколько изменили правила дорожного движения, поэтому корректировка экзаменационных билетов связана именно с этим. Также изменения затронули новую информационную световую секцию в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом белого цвета, расположенной под светофором, а также зоны действия знака «Остановка запрещена».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не нарушить правила, катаясь на электросамокате. Максимальный штраф составляет 1500 рублей.