Мобильность по правилам: как не нарваться на штраф на электросамокате

Новые требования регулируют скорость и оснащение средств индивидуальной мобильности.

Жители больших городов все чаще пересаживаются из машин и общественного транспорта на новые средства индивидуальной мобильности.

Гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, по мнению многих, наносят меньший ущерб экологии и удобны в использовании: передвигаясь на современных гаджетах, можно быстрее и дешевле добраться до места назначения, так как на тротуарах не возникает пробок. Однако не все пешеходы довольны соседством с этими двухколесными средствами.

Помогут решить все спорные вопросы между прохожими и владельцами гаджетов новые правила дорожного движения, которые утвердило Правительство России.

Новые правила дорожного движения для электротранспорта

Согласно новым правилам, средства индивидуальной мобильности (СИМ) — гироскутеры и электросамокаты теперь приравнены к транспорту, для них даже установят специальные знаки на дорогах. Новые положения регулируют скорость новомодных средств передвижений и особенность пересечения дороги по пешеходному переходу.

Новые правила передвижения в чем-то похожи на те, что уже действуют для велосипедистов. На транспортные гаджеты будут распространяться следующие принципы:

допустимая скорость, которую можно развивать на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах, — не более 25 км/ч;

по тротуарам и велодорожкам можно передвигаться, только в тех случаях, если масса устройства не превышает 35 килограммов, но при этом приоритет все же сохраняется за пешеходами;

пересекать дорогу по «зебре» можно только, сойдя с электротранспорта;

в определенных зонах установят специальные дорожные знаки, которые будут разрешать, ограничивать или запрещать перемещение на электротранспорте;

по правилам владельцам гаджетов разрешено ездить по правому краю проезжей части, если максимальная допустимая скорость на конкретной дороге не выше 60 км/ч, а также по ней возможно движение велосипедистов;

ездить на электросамокате по проезжей части допускается только людям старше 14 лет, при этом средство передвижения должно быть оснащено тормозной системой, фарами белого и красного цвета.

Данные правила не будут распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки. Их владельцы по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Зачем нужны правила пользования электросамокатами

Число аварий с участием электросамокатов растет по мере увеличения количества средств индивидуальной мобильности на пешеходных дорожках.

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Опасность грозит не только обычным прохожим, но и самим владельцам транспорта.

По данным МВД, в 2021 году в авариях с участием электротранспорта пострадали более пятисот человек, из которых свыше десяти погибли. В 2022-м количество нарушений превысило этот показатель.

В дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с участием электротранспорта все чаще попадают дети.

В случае, если произошло ДТП с участием электроприбора, нужно учитывать следующие рекомендации:

Если травмы небольшие, то следует постараться решить проблему без привлечения полиции, так как расходы на судебные разбирательства могут превысить размер компенсации морального вреда. Если участник наезда скрылся, а полученные травмы существенны, то нужно набрать 112, чтобы зафиксировать время и место аварии. Также можно сделать фотографии и видео покрытия и травмы. Стоит посмотреть по сторонам, найти свидетелей и записать их данные. Все это пригодится в суде. Также через адвоката можно получить записи с городских камер. При получении травм головы, переломов и других серьезных повреждений первым делом нужно вызвать скорую. Госпитализация автоматически привлечет полицию к расследованию. Чем серьезнее повреждение, тем выше вероятность судебного разбирательства. Виновнику будет грозить административная или даже уголовная ответственность.

Новые правила помогут сделать средства индивидуальной мобильности безопаснее, а также урегулировать взаимоотношения между пешеходами и владельцами современных гаджетов, а также позволят любителям быстрой езды избежать травм и столкновений с другими людьми.

Штрафы за несоблюдение правил эксплуатации электросамокатов

За нарушение установленных правил для владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) предусмотрены штрафные санкции за:

езду в нетрезвом виде — до 1500 ₽;

прогулки на СИМ вдвоем — 800 ₽;

проезд через пешеходный переход вместо пересечения этой зоны пешком — 800 ₽;

создание помех движению другого транспорта — 1000 ₽;

наезд на пешехода с причинением вреда здоровью легкой и средней степени тяжести — до 1500 ₽;

наезд на пешехода с причинением серьезного вреда здоровью (смерть) грозит уголовным наказанием.

Плюсы и минусы использования электросамокатов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Электросамокаты и гироскутеры считаются достойной альтернативой других средств передвижения.

Среди главных плюсов выделяют:

Экономичность. По сравнению с автомобилем, мопедом и велосипедом электросамокаты имеют более низкую стоимость и требуют минимальные затраты на обслуживание. Достаточно лишь один раз приобрести средство передвижения и постоянно заряжать аккумулятор. Доступность. Кататься на электросамокате могут как взрослые, так и дети. Научиться управлять этим транспортным средством получится за несколько часов. Безопасность. Как правило, катаются на электросамокатах не по проезжей части, а по велодорожкам, тропинкам в парках и скверах, что снижает риск ДТП. Упасть со средства индивидуальной мобильности тоже сложно, так как оно обладает повышенной устойчивостью на дороге. Маневренность. Проехать на электросамокате можно туда, где не пройдет ни автомобиль, ни мопед. Также на нем можно пересекать узкие улочки и тропинки. Экологичность.

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Как и у любого другого средства передвижения у электросамокатов есть минусы.