Умер художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28

Деятелю культуры было 77 лет. Что с ним произошло?

Умер художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Художественный руководитель «Кремлевского балета» и народный артист РФ Андрей Петров умер в Йошкар-Оле. Ему было 77 лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе Кремлевского дворца.

Андрей Перов отправился в Йошкар-Олу, чтобы присутствовать на проведении балетного конкурса. Оттуда и поступила трагическая новость о его кончине. Причина смерти культурного деятеля пока не раскрывается.

Петров был главным балетмейстером Кремлевского дворца. Представители театра «Кремлевский балет» отметили, что он внес значительный вклад в развитие и сохранение российской хореографии.

Родители Андрея Петрова во многом послужили примером и предопределили его жизненный путь. Его мать Ольга Петрова была актрисой театра «Ромэн», а отец Борис Холфин — танцором Большого театра. После окончания хореографического училища Петров поступил в трупу Большого театра, а в 1990 году основал «Кремлевский балет».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве сообщили о смерти выдающегося композитора Алексея Муравлева.

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