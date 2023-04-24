Как рассчитать свой риск сердечно-сосудистых заболеваний?

Отслеживать свое состояние поможет шкала SCORE. Что это такое и как ей пользоваться?

Первой причиной смертности в России остаются сердечно-сосудистые болезни. Чтобы не оказаться один на один с такими патологиями, нужно знать об индивидуальных рисках их развития. Основным инструментом, чтобы просчитать все, является шкала SCORE.

Об этом в интервью Газете.ру рассказала профессор, заместитель директора по научным исследованиям и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» имени Е. И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

Что такое шкала SCORE

Шкала SCORE — это калькулятор расчета рисков. Для проведения вычислительных процессов, необходимо знать несколько показателей: артериальное давление, общий уровень холестерина, наличие зависимости от сигарет, а также пол и возраст.

Визуально она выглядит как зелено-красная табличка. Слева показано давление, а снизу — холестерин.

Также в этой шкале есть левая и правая сторона. Первая часть относится к женщинам, а вторая — к мужчинам. Кроме того, каждая из них подразделяется еще на два столбца в зависимости о того, потребляет ли человек никотин или нет.

«Когда вы определились со столбцом, вы должны смотреть только на него. Теперь нужно найти ваш возраст и пересечение уровня систолического („верхнего“) артериального давления и уровня общего холестерина, который виден снизу. На пересечении этих показателей вы найдете квадратик с цифрой, показывающей ваш риск в процентах», — описала таблицу кардиолог.

Если показатель выше пяти, это означает, что человек находится в относительном благополучии. В случае если результат превышает 5%, то есть повод для беспокойства. Однако, если он составляет 10% и больше, то это свидетельствует о риске возникновения фатального сердечного осложнения в течение последующих десяти лет.

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