Почему смертельную травму головы так сложно распознать — ответ невролога

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13

Невролог Хорошов: после травмы головы за ней нужно наблюдать еще две недели

Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru

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Иногда обычный удар может стать роковым. Что делать?

В Подмосковье год назад произошла жуткая трагедия: девочка Алина упала и ударилась головой, после чего у нее начались проблемы с речью, ходьбой, потом она уже не смогла даже дышать, есть и пить самостоятельно. И такие случаи, когда после казалось бы легкого сотрясения спустя некоторое время проявляются более серьезные последствия, не редкость.

Как такое может произойти от одного удара головой? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-невролог Павел Хорошов.

По его словам, дети чаще получают такие травмы из -за своей активности, но их часто кладут на обычное лечение и не знают, что у них нарастает субарахноидальная гематома из-за отсутствия томографов. Такое, по словам невролога, происходит обычно в регионах.

«Пока врачи будут изучать внешнюю травму — наружная травма уже пройдет, даже синяков не останется. Больной уже будет на грани жизни и смерти», — говорит эксперт.

Хорошов добавил, что очень важно наблюдать за состоянием больного.

«Очень важно, чтобы больные после удара в течение двух недель они следили за собой и предупредили всех своих родственников о том, что есть риск субарахноидальной гематомы», — заключил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие опасности несет весна людям с неврологическими заболеваниями.

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