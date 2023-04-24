Лавров призвал «коллективный Запад» уважать других членов мирового сообщества

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Глава МИД России прилетел в ООН для участия в заседаниях организации. Какими были основные темы для обсуждений?

Фото, видео: Reuters / BRENDAN MCDERMID; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел России сегодня прибыл в штаб-квартиру ООН. Россия в апреле председательствует в Совете Безопасности организации. Сергей Лавров открыл заседание. В своей речи он выступил в защиту принципов международного права и устава ООН и осудил страны, которые препятствуют естественному формированию новых самостоятельных центров развития.

«Их пытаются сдержать, нелегитимными односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиями и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискация собственности, уничтожение критической инфраструктуры конкурентов, манипуляции с универсально согласованными нормами и процедурами, как результат фрагментация мировой торговли, развал рыночных механизмов, паралич всемирной торговой организации и окончательное уже без маскировки и превращение международного валютного фонда в инструмент достижения целей США и их союзников включая цели военного характера», — подчеркнул дипломат.

Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы.

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Лавров призвал «коллективный Запад» уважать других членов мирового сообщества

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