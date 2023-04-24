Рассел Кроу признался, что считал сценарий «Гладиатора» мусором и хотел сбежать

Американский актер Рассел Кроу заявил, что не единожды подумывал сбежать со съемок фильма «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта. В интервью для YouTube-канала издания Vanity Fair артист признался, что после прочтения счел сценарий картины никуда не годным, но поддался на уговоры автора проекта.

В 2001 году именно эта картина принесла Кроу «Оскара» за лучшую мужскую роль. Ни «Нокдаун», ни «Гангстер», «Совокупность лжи» или эпичный «Ной», ни даже блестящая картина «Игры разума». А «Гладиатор». За следующие 20 с лишним лет артисту не удалось дважды оказаться на вершине Олимпа, хотя он и получил множество других важных кинопремий.

«"Гладиатор» — мой двадцатый фильм, поэтому я был уверен в своих способностях как исполнителя главной роли. В чем я не был уверен в «Гладиаторе», так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий… Это был мусор. Абсолютный мусор. Я пару раз думал, может быть, лучший вариант для меня — просто сесть в самолет и убраться оттуда, понимаете?» — сказал Кроу.

Как отметил актер, только непрерывные разговоры с Ридли Скоттом помогли поверить в проект. Режиссер прямо сказал знаменитости, что не заставит его сниматься ни в одной сцене, в которую тот не поверит на 100%. Фильм о римском генерале Максимусе, ставшем гладиатором, вышел на экраны в 2000-м и собрал в мировом прокате почти полмиллиарда долларов.

Недавно стало известно о подготовке к запуску в производство продолжения картины. Но Кроу в нем не будет. Его персонаж погиб в оригинальной ленте, и историй о волшебном воскрешении создатели решили не выдумывать. Режиссером снова станет Ридли Скотт, главные роли исполнят ветеран Дензел Вашингтон и новые любимчики Голливуда Барри Кеоган и Пол Мескал.

Ранее, писал 5-tv.ru, Клинт Иствуд приступил к работе над последним фильмом в своей карьере.