Клинт Иствуд приступил к производству последнего фильма в своей карьере

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Полина Долгова
Полина Долгова 25

Эта картина станет сороковой в режиссерской карьере легенды.

Клинт Иствуд приступил к производству последнего фильма в своей карьере

Фото: www.globallookpress.com / Warner Bros

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Американский кинорежиссер и актер 92-летний Клинт Иствуд приступил к кинопроизводству своего последнего фильма. Об этом сообщил портал Discussing Film.

Рабочее название кинокартины «Присяжный № 2». Режиссер хочет реализовать историю судебного процесса по делу об убийстве. Главным героем будет один из присяжных, который когда-то сам стал виновником смерти и теперь ему предстоит сделать правильный выбор.

Фильм выпустит киностудия Warner Bros., с которой Иствуд работает уже более 50 лет. Однако дата начала съемок и состав актеров пока неизвестны. Есть мнения, что Иствуд пригласит на главную роль одну из молодых звезд Голливуда.

Для него фильм будет юбилейным. Эта картина станет сороковой в режиссерской карьере Иствуда, который за свою жизнь получил четыре премии «Оскар».

Прежде Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего грядущего фильма, рабочее название которого «Кинокритик». По словам режиссера, сюжет будет разворачиваться в 1977 году. Этот период был переломным в истории кинематографа, тогда на большие экраны вышли «Звездные войны» Джорджа Лукаса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Квентин Тарантино раскрыл сюжет своего последнего фильма «Кинокритик».

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